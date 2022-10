Sportbund Rhein-Kreis Neuss : Umfangreiches Angebot für die Aus- und Fortbildung

Das Team des KSB mit Petra Maak (l.). Foto: David Beineke

Rhein-Kreis Auch im Jahr 2023 engagiert sich der Dachverband der Sportvereine im Rhein-Kreis Neuss wieder stark, damit die Klubs ihren Mitgliedern qualitativ hochwertige Sportangebote machen können. Wer sich als Übungsleiter oder Trainer engagieren möchte, findet eine große Auswahl an Lehrgängen.

Von David Beineke

Vereinssport kann auf Dauer nur funktionieren, wenn es Menschen gibt, die sich als Trainer und Übungsleiter engagieren. Um in diesem Bereich eine hohe Qualität zu gewährleisten, hat der Landessportbund NRW seit Jahrzehnten ein mehrstufiges Ausbildungssystem etabliert, an dem sich auch der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) traditionell mit einem vielfältigen Angebot an Aus- und Fortbildungen beteiligt. Diese Tradition setzt der KSB mit seinem jetzt vorgelegten Programm für das Jahr 2023 fort.

Die neue Broschüre umfasst satte 210 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Der Einstieg ist für junge Menschen zwischen 13 und 17 Jahren die Ausbildung zum Sporthelfer mit einem Grundkurs und einer optionalen Vertiefung. Wer Sportgruppen anleiten möchte, muss ein Basismodul zum Übungsleiter C, Trainer C oder Jugendleiter absolvieren. Wem das nicht reicht, kann dann noch sogenannten Aufbaumodule belegen und sich danach in der Lizenzstufe B bei Themen in den Bereichen Kinder, Prävention und Rehabilitation Spezialwissen aneignen.

Im Bereich Ausbildungen hat der KSB im kommenden Jahr 46 Angebote im Programm, wobei Teile auch digital stattfinden. So sind zum Beispiel im Bereich Vereinsmanagement zehn Lehrgänge komplett im virtuellen Raum geplant. Ganz neu ist das Angebot „Reha - Innere Medizin (Herzsport)“ und die Ausbildung zum Tai-Chi-Chuan-Trainer mit einem langen Wochenende im Nikolauskloster in Jüchen. Im Bereich Fortbildungen werden 164 Lehrgänge offeriert, wovon 65 in digitaler Form über die Bühne gehen. Insgesamt weißt die beim KSB für Aus- und Fortbildung zuständige Petra Maak darauf hin, dass viele neue Themen wie Baby- und Kinderschwimmen, Lungensport, Resilienz durch Bewegung, Beinachsen- und Spiralübungen, Ernährung-Stoffwechseltraining, Slow Motion Power Yoga, der entzündete Mensch, „Let‘s dance“ Kindertänze leicht gemacht sowie Körper und Gehirn berücksichtigt wurden. Aber auch Klassiker wie Yoga in allen Formen, Sportabzeichenprüfer, Pilates, Faszientraining, Feldenkrais, Verletzungsfrei Laufen, Gehen-Stehen-Sitzen, Tanzen im Herzsport, Sprachförderung mit Hilfe von Bewegung, Verhaltensauffällige Kinder, Rückentraining seien dabei.