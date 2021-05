Überraschender Abschied im Rhein-Kreis Neuss : Geschäftsführer des Kreissportbunds kündigt

Rhein-Kreis Am 1. April 2019 hatte Dominik Steiner die Geschäftsführung beim Sportbund Rhein-Kreis Neuss übernommen. Nun hat der 37-Jährige seine Kündigung eingereicht. Das Vertrauensverhältnis zum Vorsitzenden sei nicht mehr gegeben.

Stattdessen verbreitet er diese auch den Stadtsportverbänden vorliegende Information: „Dominik Steiner wird die Aufgabe des Geschäftsführers aufgeben und uns in absehbarer Zeit verlassen. Der Zeitpunkt liegt noch nicht genau fest. Seine Entscheidung kam für uns alle überraschend. Wir werden in den kommenden Wochen zügig den Nachfolgeprozess aufnehmen, um die Zeit bis zu einer Neubesetzung möglichst kurz zu halten. In der Zwischenzeit läuft die tägliche Arbeit natürlich gewohnt und unverändert weiter. Bei Fragen stehen die Vorstandsmitglieder bzw. ich zur Verfügung. Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen – ob im Ehrenamt oder Hauptamt – für die gute Arbeit und die Kooperation in diesen außergewöhnlichen Zeiten danken. Das war und ist bestimmt nicht einfach. Wir haben gemeinsam viel erreicht und wollen die erfolgreiche Arbeit unvermindert fortsetzen. Hoffen wir, bald wieder vor Ort ein Treffen organisieren zu können.“ Die Stellenausschreibung sei am 18. April an die üblichen Kanäle gegangen.