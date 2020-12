Lockdown macht erfinderisch : Beim TSV Norf gibt es Sportangebote zum Anhören

Norf Der Sportverein aus dem Neusser Stadtteil hat sich etwas Neues einfallen lassen, um seine Mitglieder bei Laune zu halten. Er liefert Übungen per WhatsApp-Nachrichten und Podcasts.

In Zeiten der Corona-Pandemie ist von den Sportvereinen jede Menge Kreativität gefragt, um die Mitglieder bei Laune zu halten. Gerade während des aktuellen Lockdowns, der gemeinsames Sporttreiben unter Hobbysportlern so gut wie unmöglich macht. Deswegen gibt es auch im Rhein-Kreis Neuss Vereine, die zum Beispiel Videos mit Sportkursen produzieren und sie mit Hilfe von verschiedene Plattformen für eine Nutzung daheim zugänglich machen – und das nicht nur für Mitglieder. Dazu gehört auch der TSV Norf, der dieses Angebot seit kurzem aber auch noch mit einem innovativen Ansatz ergänzt. Sportwissenschaftlerin Tina Funke verbreitet montagsvormittags ein Sportprogramm per WhatsApp-Sprachnachrichten.

„Es mag sein, dass es das auch schon woanders gibt. Aber wir haben das nicht übernommen, sondern die Idee ist bei uns geboren“, sagt der TSV-Vorsitzende Hermann-Josef Baaken mit Blick das sportliche Hörangebot. Tina Funke, die beim TSV Norf den Bereich Gesundheitssport koordiniert, versorgt Menschen, die sich unter funke@tsv-norf.de angemeldet haben, am ersten Tag der Woche per WhatsApp mit einem Übungsprogramm. Nach der Begrüßung und einer verbal beschriebenen Übung gehen die Teilnehmer rund zehn Minuten bevor die nächste Nachricht kommt. Das wiederholt sich dann so oft, bis insgesamt sechs Übungen zusammengekommen sind. Anmeldungen sind übrigens jederzeit und für eine unbegrenzte Anzahl an Teilnehmern möglich, bislang machen zehn Menschen mit.