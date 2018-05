Stadtsportverband : Sportabzeichen ist der Fitness-Test

Neuss Wenn die wärmere Jahreszeit sich einstellt, drängt es viele Sportler an die frische Luft. Eines der lohnenden Ziele ist dann das Deutsche Sportabzeichen, der ganz persönliche Fitness-Test. Wie in den vergangenen Jahren bietet der Stadtsportverband Neuss etliche Möglichkeiten, für das Sportabzeichen zu trainieren und die Prüfungen abzulegen. Von Mai bis Oktober stehen praktisch an jedem Tag in der Woche auf irgendeiner Bezirkssportanlage der Stadt Übungsleiter bereit, um mit Rat und Tat beim Training und den Prüfungen zu helfen.

Schwimmen wird im Südpark angeboten, die Radfahr-Prüfungen sind über den Sommer auf vier Sonntage verteilt. Die genauen Termine sind auf der Homepage des Stadtsportverbandes www.stadtsportverband.de veröffentlicht.

(K.K.)