Fotos aus dem Rhein-Kreis Neuss Sport-Köpfe des Jahres 2023

Detlev Zenk

Mehr als fünfzig Jahre war der Mann mit dem markanten Schnauzbart den Handballern des TSV Bayer Dormagen in offizieller Funktion verbunden – zunächst als Spieler, dann als Berichterstatter und schließlich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten als Pressesprecher. Im Juni nach dem Heimspiel gegen den HC Empor Rostock wurde der inzwischen 70-Jährige offiziell in den freiwilligen „Unruhestand“ verabschiedet.