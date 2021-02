Auch Rhein-Kreis Neuss betroffen : Handballkreis beendet vorzeitig die Spielzeit

Rhein-Kreis Der Handballkreis Düsseldorf, dem auch einige Vereine aus dem Rhein-Kreis Neuss angehören, sorgt angesichts der Corona-bedingte Lage für klare Verhältnisse. Ab der Bezirksliga abwärts wird die Saison nicht mehr aufgenommen.

In einer Videokonferenz fällte der Vorstand des Handballkreises Düsseldorf um den Neusser Vorsitzenden Jochen Kallenberg nun einstimmig den Beschluss, die Saison 2020/2021 nach Beendigung mindestens bis Mitte Februars vorgesehenen Lockdowns nicht mehr fortzuführen, sondern für beendet zu erklären. Damit soll den Vereinen im Handballkreis Düsseldorf, dem auch einige aus dem Rhein-Kreis Neuss angehören, frühzeitig Klarheit und Handlungssicherheit gegeben werden.

Da zum Beispiel in der Herren-Bezirksliga erst vier von den ursprünglich vorgesehenen 22 Spieltagen absolviert werden konnten, wäre die aktuelle Spielzeit, selbst wenn es keine weiteren Unterbrechungen geben würde, dann voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte beendet. Somit bliebe den Mannschaften danach kaum Zeit sich zu regenerieren und vernünftig auf die folgende Saison 2021/2022 vorzubereiten.

Die Beendigung des Spielbetriebs gilt zunächst nicht für die Klassen ab Landesliga aufwärts im Bereich des Handballverbands Niederrhein (HVN) und des Westdeutschen Handballverbands. Für den Niederrhein wird eine Entscheidung am Wochenende erwartet, da dann das erweiterte Präsidium des HVN tagt.

Im Handballkreis Düsseldorf wird es grundsätzlich keinen Auf- oder Abstieg geben. Stattdessen wird die aktuelle Gruppeneinteilung auf die Saison 2021/2022 übertragen. Lediglich für den Fall, dass der HVN beschließen sollte, dass ein Aufstieg in die Landesliga möglich ist, werden die Bezirksligisten einen Aufsteiger in Turnierform ausspielen. In der Bezirksliga spielen aus dem Rhein-Kreis aktuell der Neusser HV II, der Meerbuscher HV, die TuS Reuschenberg und die SG Zons.