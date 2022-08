Fußball : Schützenfest sorgt für Spielverlegungen

Berkant Avcilar stürmt für den SVG Grevenbroich. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Das große Schützenfest zeigt auch Wirkung im Amateurfußball. Viele Neusser Teams in der Bezirksliga und Kreisliga A spielen schon Mittwoch und Donnerstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Noah Knothe

Die Schützenfeste im Rhein-Kreis Neuss bedeuten für die Fußballvereine traditionell eine Reihe von Spielverlegungen. So wird angesichst der Brauchtumsfeierlichkeiten in der Quirinusstadt in der Bezirksliga und der Kreisliga A auch an diesem Mittwoch und Donnerstag gekickt.

Bezirksliga: SC Unterbach (16.) - DJK Gnadental (2.). Es ist wie David gegen Goliath am Mittwoch (19.30 Uhr). Elf Tore aus zwei Spielen stehen bei der DJK zu Buche, bei Unterbach sind es nur drei, dafür kassierten sie bereits neun Gegentore. Der SC Unterbach gehört zu den klaren Abstiegskandidaten. Gnadental spielt unter seinem neuen Trainer Sebastian Michalsky hingegen am anderen Ende der Tabelle mit. Nach dem 4:4 bei seinem Heimdebüt gegen den TuS Gerresheim war er mit seiner Mannschaft jedoch nicht zufrieden. Er möchte keinen Gegner unterschätzen und verlangt von seinem Team bei jedem Spiel volle Konzentration. Wenn die Elf vom Nixhütter Weg die Vorderungen ihres Trainers umsetzt, sollte sie in Unterbach als klarer Sieger vom Platz gehen.

Kreisliga A: SVG Grevenbroich (1.) - TSV Norf (7.). Besser hätte die Saison für die SVG wohl kaum starten können. Zwei Spiele, zwei Siege, dazu acht Tore. Das bedeutet die Tabellenführung. Aber auch der TSV Norf, am Mittwoch (19.30 Uhr) nächster Gegner, legte einen guten Auftakt hin. Der Aufsteiger steht mit vier Punkten auf Platz sieben. Die Norfer Defensive muss besonders einen Mann im Auge behalten: Berkant Avcilar, er traf bereits viermal in der noch jungen Saison.

1. FC Grevenbroich-Süd (14.) - DJK Novesia (15.). Das Duell der Fehlstarter steigt am Donnerstag um 19.30 Uhr. Beide Mannschaften kassierten am ersten Spieltag eine 1:5-Abreibung, auch eine Woche später mussten beide eine Niederlage hinnehmen. Für den Bezirksliga-Absteiger DJK Novesia kommen die Probleme jedoch nicht ganz unerwartet. Im Sommer stand ein großer Umbruch an, neben vielen Leistungsträgern packte auch Trainer Gabriel Bittencourt seinen Koffer und wechselte zu Sparta Bilk (Bezirksliga). Anders sieht es bei den Südstädtern aus, sie gelten als einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg. Ihr großes Potenzial konnten sie noch nicht entfalten, dennoch gehen sie erneut als Favorit in ihr kommendes Spiel.

SC Grimlinghausen (10.) - FC Delhoven (4.). Am ersten Spieltag setzte Delhoven mit dem Unentschieden gegen Absteiger und Top-Aufstiegsfavoriten SV Uedesheim ein klares Zeichen. Die Hippelanker werden ihnen die Auswärtsfahrt am Donnerstag um 19.30 Uhr jedoch nicht leicht machen. Am vergangenen Spieltag verspielten sie jedoch aufgrund von zu leichten Gegentoren eine 2:0-Führung, das sollte gegen Delhoven nicht passieren.