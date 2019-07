Fußball : Fußballerinnen in Bezirksliga müssen früh aufstehen

Rhein-Kreis Früh aufstehen heißt es für die in den vier Bezirksliga-Gruppen am Niederrhein spielenden Fußballerinnen am ersten Spieltag: Neun Partien werden am Sonntag, 1. September, bereits um 11 Uhr angeopfiffen, die zwischen SV Leithe und der SSVg Haan sogar schon um 10.30 Uhr.

