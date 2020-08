Fußball : Fußball: Auch die Bezirksliga hat jetzt einen Spielplan

Rhein-Kreis der Fußballverband Niederrhein hat jetzt auch die Spielpläne der acht Bezirksliga-Gruppen veröffentlicht.

Nach Ober- und Landesligisten wissen jetzt auch die Bezirksligisten im Fußballverband Niederrhein (FVN), was sie terminlich in der neuen Saison erwartet. Am Freitag gab der FVN die Spielpläne der acht Gruppen bekannt. Die Gruppe 1 mit allen sieben Teams aus dem Fußballkreis Neuss/Grevenbroich startet am 6. September mit folgenden Partien: SG Rommerskirchen/Gilbach - SV Hösel; TSV Bayer Dormagen - DSC 99; DJK Gnadental - TuS Gerresheim; DJK Sparta Bilk - FC Büderich; DJK Novesia - VfL Jüchen/Garzweiler; BV Wevelinghoven - SV Uedesheim; TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV. Die Saison endet am 20. Juni 2021.