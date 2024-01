Handball-Regionalliga Spieler des TV Korschenbroich legt eine Babypause ein

„Es ist erst mal nur eine Babypause und kein Karriereende. Ich kann mir gut vorstellen, in absehbarer Zeit wieder aktiv zu sein. Aber erst mal steht ein neues, aufregendes Kapitel in unserem Leben an. Die Menschen beim und um den TVK werde ich auf jeden Fall vermissen, man sieht mich aber mit Sicherheit bei einigen Heimspielen in der kommenden Saison wieder. Bis dahin gebe ich noch mein Bestes, um den TVK wieder in die 3. Liga zu führen“, sagt Zidorn. In der aktuellen Saison erzielte er bislang in vierzehn Partien 32 Treffer für den TVK. „Nico ist seit ganz vielen Jahren ein wichtiger Spieler, eine Identifikationsfigur für den Verein und die Korschenbroicher Zuschauer. Dass er ab Sommer eine Pause einlegt, um sich ganz seiner Kleinfamilie zu widmen, ist schade für uns, aber natürlich absolut nachvollziehbar. Vielleicht können wir ab Anfang 2025 ja wieder auf ihn zurückgreifen“, erklärt Klaus Weyerbrock in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des TVK.