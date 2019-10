Tischtennis : TG-Spieler sind reif für den Titel

Topgesetzt: Bernd Ahrens, Spielertrainer der TG Neuss. Foto: RUST

Rhein-Kreis Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in der Sporthalle Haedenkampstraße in Essen.

So gute Chancen auf einen Titel oder eine vordere Platzierung gab es bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Herren schon lange nicht mehr. Das lag zum einen daran, dass Top-Spieler Michael Servaty meistens für dieses Turnier freigestellt war und die nachrückenden Spieler aus dem Kreis bereits frühzeitig die Segel streichen mussten. In diesem Jahr sehen die Vorzeichen etwas anders aus. Wenn am Sonntag ab 10 Uhr in der Essener Sporthalle Haedenkampstraße die Titel des Bezirks vergeben werden, dürfen sich gleich mehrere Sportler aus dem Rhein-Kreis Hoffnungen auf das Siegerpodest machen, allen voran drei Akteure vom Regionalligisten TG Neuss.

Tom Heiße (2180 QTTR-Punkte), Henning Zeptner (2145) und Bernd Ahrens (2108) gehören zu den topgesetzten Teilnehmern im Feld. „Für uns ist es sicherlich das Ziel, zu den Westdeutschen Meisterschaften zu kommen. Außerdem eine gute Gelegenheit, während der langen Pause Spielpraxis zu sammeln“, sagt Spielertrainer Bernd Ahrens. Er selbst rechnet sich vor allem im Doppel an der Seite von Henning Zeptner Chancen auf den Titel ein. Weit vorne landen könnte auch Alexander Lübke (2123-Punkte) aus dem Oberliga-Team der DJK Holzbüttgen. In der laufenden Saison hat die Nummer drei der Kaarster noch keine Partie in der Mitte verloren.

Dahinter folgen die Spieler, die sich ihre Teilnahme über die guten Leistungen bei den Kreismeisterschaften erspielt haben. Das waren vor allem die Akteure des NRW-Ligisten TTC BW Grevenbroich, angeführt von Kreismeister Janos Pigerl, dem an einem guten Tag auch ein Vorrücken bis zum Viertelfinale zuzutrauen ist. Gleiches gilt für Ken Julian Oberließen und Christian Kaltchev, die ebenfalls mit Hoffnungen auf ein WTTV-Ticket nach Essen fahren: „Das Feld ist vor allem in der Breite sehr gut besetzt, sodass unser erstes Ziel das Erreichen der K.o.-Runde sein sollte. Da wir recht viele Plätze für die Westdeutschen Meisterschaften haben, schielen wir natürlich alle auch auf die Qualifikation. Bei guter Tagesform traue ich uns diese auch allen zu“, sagt Janos Pigerl.

Bei den Damen gehört seine Schwester, Kreismeisterin Chiara Pigerl von der DJK Holzbüttgen, zu den Anwärterinnen auf einen der vorderen Plätze. Härteste Konkurrentinnen im Kampf um den Bezirksmeistertitel sind Ying Ni Zhan vom Regionalligisten Anrather TK und Vorjahressiegerin Isabell Güdden vom Oberligisten ASV Süchteln. Außerdem dürfte sich auch Lisa Michajlova vom PSV Oberhausen noch Chancen auf das Siegerpodest ausrechnen. Aus dem Rhein-Kreis ist noch Jugendspielerin Pauline Fretz dabei, die es im Vorjahr bis ins Achtelfinale geschafft hat. Vizekreismeisterin Lilian Assaf muss auf ihren ersten Auftritt bei den Damen (leider) verzichten, weil sie sich parallel bei den Mädchen-Bezirksmeisterschaften für die Westdeutschen Meisterschaften qualifizieren will. Jana Vollmert und Lisa Scherring aus dem Drittliga-Team der DJK hatten auf einen Start im Vorfeld verzichtet.

Ebenfalls in Essen werden am Samstag und Sonntag die Bezirksmeisterschaftstitel bei den Senioren ausgespielt. Chancen auf eine Qualifikation zur Landesmeisterschaft haben René Holz (Altersklasse 40), Henrik Cobbers, Christoph Karas und Jens Rustemeier (alle AK 50), Michael Keil und Thomas Elstner (beide AK 60), Hermann-Josef Tombrink (AK 65), Karl-Heinz Walbaum (AK 70), Gerhard Pigerl und Rolf-Rüdiger Hartwig (beide AK 75) sowie Helmut Krause in der Senioren-80-Konkurrenz.