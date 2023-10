Tischtennis Bezirksmeisterschaften in der Kritik

Die Düsseldorfer sind dem Bezirk Rhein-Wupper zugeordnet worden, während sich die Spielerinnen und Spieler aus dem ehemaligen Tischtennis-Kreis Neuss/Grevenbroich nun im Bezirk Niederrhein wiederfinden. Da treffen sie zum Beispiel auf Akteure aus dem deutlich weiter entfernten Kleve. Das Ganze hat zur Folge, dass es bei den Herren in diesem Jahr nur insgesamt 14 Meldungen in der „Topkategorie“ gibt, also in der Spielklasse, in der die Tickets für die Westdeutschen Meisterschaften vergeben werden. Mit sieben Meldungen kommt die Hälfte davon vom TTC Blau Weiß Grevenbroich. Dazu noch von den Vereinen aus dem Rhein-Kreis in Mark Peiffer ein Spieler vom Verbandsligisten SG RW Gierath. Drei weitere Akteure kommen aus Uerdingen, zwei aus Wickrath und ein Spieler aus Rees-Groin.