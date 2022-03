Handball-Regionalliga : Spiele von NHV und TVK stehen auf der Kippe

Rhein-Kreis Die Regionalliga ist derzeit von Corona-bedingten Absagen gebeutelt, auch die heimischen Teams aus Neuss und Korschenbroich sind betroffen. Derweil hat der TVK eine wichtige Personalie geklärt.

Die Anzahl der ausgefallenen Spiele in der Handball-Regionalliga wächst stetig weiter an. Nachdem der Neusser HV bereits am Wochenende wegen positiver Corona-Tests im Kader nicht hatte antreten können, musste auch das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel bei der HG LTG/HTV Remscheid absagt werden. Ebenso steht es noch in den Sternen, ob die Neusser am Samstag beim HC Weiden antreten können.