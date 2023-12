Fußball-Landesliga Jüchener Spiel in Cronenberg fällt aus

Jüchen · Der VfL Jüchen/Garzweiler hat am Wochenende spielfrei. Weil in Cronenberg zu viel Schnee auf dem Platz liegt. wurde die Partie am Freitag abgesagt. Es gibt aber schon einen neuen Termin.

01.12.2023 , 16:49 Uhr

Auch in Cronenberg, hier ein Symbolbild, liegt zu viel Schnee auf dem Platz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach dem Wintereinbruch und den ersten Schneefällen hatte es sich schon angedeutet, dass am Wochenende Fußballspiele im Bergischen Land auf der Kippe stehen. Im Fall des Landesligisten VfL Jüchen/Garzweiler hat sich das am Freitag bewahrheitet, die für Sonntag geplante Partie beim Wuppertaler Verein Cronenberger SC wurde abgesagt. Der nächste dicke Brocken für den SV Glehn Fußball-Kreispokal Der nächste dicke Brocken für den SV Glehn Es gibt allerdings das Bestreben, noch dieses Jahr einen neuen Anlauf zu nehmen. Als Nachholtermin ist Dienstag, 12. Dezember, reserviert. Damit kommt auf die Jüchener zum Jahresabschluss noch mal eine harte englische Woche zu. Nach dem Spiel im Kreispokal am Dienstag in Glehn geht’s in der Liga noch gegen Mettmann (10.12.), Cronenberg und den SC-West (15.12.).

(ben-)