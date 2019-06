Spezialsport : Dieter Wolf holt den 240. Titel seiner Laufbahn

Dormagen Deutsche Meisterschaften der Steinstoßer in Brey.

(sit) Es geht schon wieder los: Bei den Deutschen Meisterschaften der Steinstoßer in Brey hat Dieter Wolf (TSV Bayer Dormagen) seinen 240. Titel bei nationalen (169) und internationalen Meisterschaften wie EM und WM (71) eingebracht. In der Disziplin Ultra-Steinstoßen der Altersklasse M75/80 gewann er mit dem 12,5 (4,63 Meter) und dem 25 Kilogramm schweren Stein (2,87). Das bescherte ihm in der Addition zudem Platz eins im Duathlon. Auch im ab der Altersklasse M60 offenen Wettbewerb „Strongest Man - Soft“ holte sich der 81 Jahre alte Norfer mit dem Diskus (3 kg), dem Ultra-Stein (25 kg) und dem Ultra-Gewicht mit Handgriff (12,5 kg) mit neuer Weltbestmarke den Deutschen Meistertitel.