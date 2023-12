Handball Spekulationen über Rückkehr von Kentin Mahé in die Region

Nachdem Kentins Vater Pascal im Herbst 1999 aus Frankreich zum damaligen Erstligisten TSV Bayer Dormagen gewechselt war, wuchs er in Dormagen auf, machte sein Abitur am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden und durchlief bis zu seinem Wechsel zum VfL Gummersbach im Jahre 2011 alle Jugendmannschaften des TSV. 2008 gab er als 17-Jähriger sein Debüt in der von Kai Wandschneider trainierten Bundesliga-Mannschaft und hatte großen Anteil daran, dass der Abstiegskandidat zwei Mal in Folge den Klassenerhalt schaffte, ehe ihn 2011 das finanzielle „Aus“ ereilte.