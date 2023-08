Fußball-Kreisliga A Spektakuläres Stadt-Derby in Grevenbroich geht an den TuS

SG Kaarst – FC Zons 3:3 (2:2). Kaarst erwischt einen Blitzstart, Leonard Weifels (2.) erzielte die Führung für die SG. Zons drehte im Anschluss durch Florian Hillebrand (21.) und Hussein Hamoud (34.) die Partie. Vor dem Pausenpfiff antworteten die Gastgeber durch Florian Liebich (38.). Nach der Pause musste SG-Akteur Joel da Silva Gomes mit Rot vom Platz (58.). In Minute 62 verschossen die Zonser einen Elfmeter, danach fiel aber das 3:2 (67.). In der 88. Minute sah auch Zons’ Christian Hagenau Rot. Den Lucky Punch für die Kaarster besorgte Marco Pires Pereira (89.). SG-Trainer Markus Stenten war glücklich mit dem Remis: „Wir waren lange in Unterzahl, bis zum 2:3 waren wir sehr gut im Spiel. Anschließend haben sich die Jungs stark zurückgekämpft.“