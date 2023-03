Special Olympics Thomas Gindra als Trainer bei den Weltspielen aktiv

Obwohl ausgerechnet die World Games von Special Olympics vom 17. bis 25. Juni in Berlin erstmals seit 1998 ohne Aktive aus dem Rhein-Kreis Neuss über die Bühne gehen werden, sind die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung auch am Rhein weiterhin ein Thema. „Dabei sei in erster Linie auf das Host Town Programm verwiesen, in dessen Rahmen wir ja hier bei ,uns’ in Neuss die Special-Olympics-Delegation aus dem Senegal zu Gast haben“, sagt Thomas Gindra, Diplomsportlehrer für Rehabilitation und Behindertensport bei den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN). „Und durch meine Berufung zum Head Coach der Tischtennismannschaft ist Neuss ja dann doch auch diesmal wieder bei den World Games vertreten, wenngleich das sicher nur ein kleiner Trost ist.“