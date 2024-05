Special Olympics in Münster Tandem-Team trifft Nationalspieler

(sit) Unter den bei den NRW-Landesspielen von Special Olympics in Münster mehr als 1900 Teilnehmern, die in 18 Sportarten mit- und gegeneinander wetteifern, sind 146 Aktive und Betreuer aus dem Rhein-Kreis Neuss. Erster Höhepunkt war am Mittwoch die Eröffnungsfeier in der mit 3200 Zuschauern besetzten Halle Berg Fidel. Nach dem von tosendem Applaus begleiteten Einzug der Delegationen wurde beim Showprogramm gesungen, getanzt und ausgelassen gefeiert.