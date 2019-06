Landesspiele für Menschen mit geistiger Behinderung : „High five“ für die Special Olympics in Hamm

Ein Team: Bei den Landesspielen von Special Olympics NRW in Hamm freute sich das Tennis-Doppel Thomas Peschkes und Jens Graumann (v.l.) über die Bronzemedaille. Foto: Werner Peschkes

Rhein-Kreis Die Landesspiele für Menschen mit geistiger Behinderung sorgten bei den 57 Athleten aus dem Rhein-Kreis für bleibende Eindrücke.

Die 57 Athleten aus dem Rhein-Kreis kehren von den Landesspielen von Special Olympics, die in der vergangenen Woche in Hamm stattfanden, nicht nur mit zahlreichen Medaillen im Gepäck zurück, sondern auch mit vielen unvergesslichen Erlebnissen. Die NRW-Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung hatten wie auch schon vor zwei Jahren in Neuss einiges zu bieten – sportlich wie atmosphärisch.

Dabei waren die Spiele vor einer Woche turbulent gestartet: Die gemeinsame Eröffnungsfeier der Special Olympics und des zeitgleich stattfindenden NRW-Landesturnfestes, die vor der Pauluskirche in der Hammer Innenstadt unter freiem Himmel stattfand, musste wegen eines Unwetters vorzeitig abgebrochen werden. Zu dem Zeitpunkt hatten sich viele der Sportler bereits vor dem Regen ins Trockene geflüchtet. Zum Glück war zu dem Zeitpunkt der Einmarsch der Delegationen bereits reibungslos über die Bühne gegangen. Für Tennisspieler Sebastian Becker von Grün-Weiß Neuss war der Einmarsch ein „unvergessliches Erlebnis. Wir wurden von einer Musikkapelle begleitet. Das war ein sehr schönes Gefühl.“

Info Die Ergebnisse der Athleten aus dem Rhein-Kreis GWN Tischtennis Gold: Stefan Nellessen/Nikolas Tavliakos, Oliver Burbach/Dittmar Ney (beide Unified-Doppel) Silber: Steffi Stockmann/Helge Stockmann (Doppel), Stefan Nellessen/Oliver Burbach (Doppel), Helge Stockmann/Detlev Seifert (Unified) Bronze: Elke Kühn/Angelika Elsner (Lebenshilfe Mettmann) (Doppel), Steffi Stockmann/Jörg Hader (Unified), Dirk Fink/Stephan Glasmacher (Unified), Beate Heydorn/Natalie Gindra (Unified) Schwimmen Silber: Stefan Küsters (50m Freistil), Stefan Neumann (25m Freistil), Anne Palmen (50m Freistil), Angela Palmen (50m Freistil) Bronze: Martina Heldt (25m Freistil), Martina Heldt (50m Freistil), Steffi Schillings (50m Freistil), Stefan Neumann/Anne Palmen/Martina Heldt/Angela Palmen (4*50m Freistil) TC Grün-Weiß Neuss Tennis Gold: Tim Jaeschke, Jens Graumann (beide Einzel) Silber: Sebastian Becker, Thomas Peschkes (beide Einzel), Tim Jaeschke/Patrick Haberland (Doppel) Bronze: Thomas Peschkes/Jens Graumann (Doppel) Leben und Wohnen gGmbH Tennis – Skill-Test Gold: Ulrike Häberer Silber: Markus Stuzmann Bronze: Carina Grossmann Vereinslos Reiten Gold: Niklas Linnartz (Dressur) Bronze:Niklas Linnartz (Geschicklichkeit) NTC Stadtwald Tischtennis Gold: Andreas Radke, Louis Kleemeyer, Michael Naujoks, Leon Klapper/Michael Naukoks (Doppel) Silber: Louis Kleemeyer/Ben Kleemeyer, Christoph Schmitz/Dieter Fischermann (alle Unifed-Doppel Bronze: Oliver Schmitz, Lukas Maier, Andreas Radke/Sabina Bley (Unifed-Doppel) (Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

Von den anfänglichen Schwierigkeiten ließen sich die Neusser Athleten ohnehin nicht beirren und mischten in gewohnter Manier fleißig mit im Kampf um die Medaillen. Ein besonderes Kunststück vollbrachte das Ehepaar Steffi und Helge Stockmann von den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN): Nachdem sie im Tischtennis-Doppelwettbewerb in den Klassifizierungsrunden, durch die die Sportler in homogene Leistungsgruppen eingeteilt wurden, ungeschlagen geblieben waren und damit der stärksten Leistungsgruppe zugeteilt wurden, hielt ihre Siegesserie bis zum Finale an. Obwohl sie sich dort denkbar knapp im Entscheidungssatz geschlagen geben mussten, waren die beiden Neusser mit Silber mehr als zufrieden. „Von Bronze haben wir geträumt, jetzt ist es Silber geworden. Das ist einfach toll“, sagte Helge Stockmann, der in Hamm zum ersten Mal gemeinsam mit seiner Frau im Doppel antrat. Die Ambitionen wurden durch die Spiele nicht gemindert. „Das nächste Mal gibt es Gold“, so Stockmann selbstbewusst.

Auch die Tennisspieler waren bei den Spielen erfolgreich: Tim Jaeschke von Grün-Weiß Neuss ist einer der Sportler aus der Quirinusstadt, die sich ab sofort NRW-Landesmeister nennen dürfen. „Es ist super gelaufen”, sagte der Goldmedaillengewinner. Doppelpartner Patrick Haberland, mit dem Jaeschke in Hamm Silber gewann, ergänzte: „Das Niveau war sehr hoch, fast so hoch wie bei den Weltspielen in Abu Dhabi.“

Doch auch für die etwas schwächeren Tennisspieler war bei den Landesspielen in Hamm gesorgt – ganz im Sinne des Grundgedankens von Special Olympics: „Ich will gewinnen. Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.“