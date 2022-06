Special Olympics : Handicaps spielen mit Tennisprofis

Neuss Louis Kleemeyer aus Neuss und Samantha Eckert bereiten sich mit den Stars Andrea Petkovic und Gaby Dabrowski auf die Special Olympics National Games in Berlin vor.

Nächste Woche Sonntag bricht das von den Vereinen TC Grün-Weiss Neuss und NTC Stadtwald gespeiste Tennisteam Neuss zu den „National Games“ der Special Olympics in Berlin auf. An den nationalen Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung nehmen bis zum 24. Juni rund 4000 „Handicaps“ in 20 Sportarten teil. Für sie geht es dabei auch um die Qualifikation für die Special Olympics World Games 2023 in der Bundeshauptstadt.

Louis Kleemeyer ist schon da. Der Tennispieler des NTC Stadtwald hat inzwischen seinen Lebensmittelpunkt vom Rhein an die Spree verlegt und ist als IT-Fachmann in die Organisationsarbeit für die Weltspiele, bei denen vom 17. bis 25. Juni 2023 etwa 7000 Sportler und Sportlerinnen aus mehr als 170 Nationen um Medaillen kämpfen werden, eingebunden. Die nötige Erfahrung für den Job holte er sich in der Jugendvertretung von Special Olympics Europe/Eurasia (SOEE) und Special Olympics NRW, kümmerte sich in dieser Funktion unter anderem um die viel beachteten Landesspiele 2017 in Neuss. Seinen ersten Einsatz hat er bereits mit Bravour bestanden. An der Seite von Samantha Eckert trainierte der Neusser mit den Profis Andrea Petkovic und Gaby Dabrowski im Berliner Steffi-Graf-Stadion. Eingeladen zu dieser kurzen Einheit mit angeschlossenem Unified-Doppel auf dem Center Court im Grunewald hatte die „Women’s Tennis Association“ (WTA), die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen. Eine überwältigende Erfahrung für Louis Kleemeyer: „Es war mega cool und aufregend, mit den Profis zu spielen und zu sprechen. Wir haben viel Spaß gehabt und Tipps zum Stand und zur Schlagbewegung bekommen. Ich hoffe, dass ich das Gelernte gleich ab dem 19. Juni umsetzen kann, um meine Spiele zu gewinnen.“