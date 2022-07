19. Schindler Tour de Neuss : Special Olympics bringt Olympische Fackel nach Neuss

Neuss Die Tandem-Stiftung, die inklusive Fahrrad-Gruppe der Augustinus-Kliniken und die Teilnehmer der Radtour von Special Olympics NRW bereicherten das Radrennen in Neuss.

(sit) Auch die Sportler und Sportlerinnen mit Beeinträchtigungen sorgten bei der 19. Tour de Neuss am Mittwoch für gute Laune beim Publikum am Streckenrand. Gleich drei Gruppen genossen vor allem auf der Kaiser-Friedrich-Straße die ihnen gewährte Aufmerksamkeit in vollen Zügen: So drehten die „Handicaps“ der Inklusions-Tennisgruppe im TC GW Neuss unter der Leitung von Achim Schell auf ihren Tandems gemeinsam mit Prominenten ihre Runden.