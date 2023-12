Fußball-Bezirksliga Viel Spannung im Abstiegskampf

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga ist weiterhin eng. Für den Tabellenvorletzten SG Rommerskirchen/Gilbach steht am Sonntag eine Mammutaufgabe an, die SG Benrath/Hassels ist mit 40 Punkten Tabellenführer. Die SVG Weißenberg ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen und will den Abstand auf die Abstiegsränge gegen Urdenbach vergrößern, dennoch bereiten die Ausfälle von mehreren Spielern sorgen. Die DJK Gnadental kämpft um den Anschluss an der Spitzengruppe, während der VdS Nievenheim und der TSV Bayer Dormagen im Abstiegskampf dringend Punkte brauchen.