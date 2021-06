2. Handball-Bundesliga : Dormagens Sieg in Ferndorf sorgt beim Saisonfinale für Spannung

Dormagen Dank einer Energieleistung konnten die Zweitliga-Handballer des TSV das Nachholspiel beim TuS Ferndorf 29:28 gewinnen. Jetzt können sie am Samstag sogar noch Dresden überholen.

Die Spannung gegen den HC Elbflorenz ergibt sich zum einen daraus, dass es auch gegen die Dresdner die zweite Saisonniederlage im direkten Vergleich zu verhindern gilt, zum anderen hat der TSV durch den Sieg in Ferndorf die Grundlage dafür geschaffen, am letzten Spieltag noch an den Gästen vorbeiziehen zu können. Nach der 30:34-Niederlage in Dresden müsste er mit mindestens fünf Toren Unterschied gewinnen, erzielt Elbflorenz weniger als 30 Auswärtstore, reicht auch ein Sieg mit vier Toren Differenz. Je nachdem wie die Konkurrenz spielt, könnte die Partie sogar noch zu einem Finale um Rang vier werden. Wobei eher unwahrscheinlich ist, dass Aue beim als Absteiger feststehenden Wilhelmshavener HV verliert. Im schlechtesten Fall würde Dormagen auch bei einem knappen Sieg gegen Dresden die Saison als Siebter abschließen.

So gerne Dusko Bilanovic diese durch Corona ebenso verrückte wie kräftezehrende Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen würde, auch ein negativer Ausgang könnte ihn nicht von seiner Gesamtbewertung der Spielzeit abbringen. „Wir haben eine tolle Saison gespielt, die erste in der 2. Liga seit 2012 mit einem positiven Punktekonto“, betont Bilanovic. Dass das positive Punktekonto vor dem letzten Spiel sicher ist, das haben die Dormagener auch dem Sieg in Ferndorf zu verdanken, der nach einem ausgeglichenen Spielverlauf mit häufigen Führungswechseln erst in einer spannenden Schlussphase unter Dach und Fach gebracht wurde. Dass es so spannend wurde, war aus Sicht des Trainers gar nicht nötig, „aber wir haben zu viele Fehler gemacht und oftmals zu überhastet abgeschlossen“. Dass es dennoch reichte, lag zu einem Großteil an Torwart Martin Juzbasic, der nach seiner monatelangen Verletzungspause wieder seine Topform erreicht. Weist die offizielle Statistik „nur“ 13 Paraden aus, hat TSV-Pressesprecher Detlev Zenk sogar 16 notiert. Gelingen ihm die auch am Samstag, wird ein Erfolg gegen Dresden wieder ein Stück wahrscheinlicher.