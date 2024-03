Rhein-Kreis Spannung bei Zons gegen Delrath

Auf des Gegners Seite steht in Sascha Querbach ein alter Bekannter von Kozielski an der Seitenlinie. Kozielski war von 2013 bis 2015 Querbachs Trainer beim FC Delhoven. Als er dann gehen musste, übernahm Querbach. Es war der Start seiner Trainerkarriere. Dass er weiß, wie Kozielski Fußballspielen will, sieht Querbach allerdings nicht als Vorteil. Er erwartet „keinen Leckerbissen“, sondern Abstiegskampf pur. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Wenn wir gewinnen, können wir uns ein wenig Luft verschaffen. Das würde uns sehr gut tun“, so Querbach. Delrath startete mit zwei Niederlagen ins neue Jahr, musste allerdings auch gegen Delhoven (1:3) und Grevenbroich-Süd ran (2:3). Gegen den Tabellenführer schnupperte der SSV vergangene Woche sogar an der Sensation. „Wir müssen die Leistung von Süd jetzt gegen Zons bestätigten. Das sind die Gegner, gegen die wir punkten müssen“, so die Vorgabe von Querbach.