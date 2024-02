2. Handball-Bundesliga Spannung an beiden Tabellenenden

Aufsteigen wollen auf jeden Fall die SG Bietigheim und der ASV Hamm. Was der Tabellenführer aus Potsdam plant, der seit dem 15. September (3. Spieltag) kein Punktspiel mehr verloren hat, weiß vermutlich alleine Bob Hanning. Der Trainer, gleichzeitig Geschäftsführer beim Kooperationspartner Füchse Berlin, der sich auf verschiedenen Kanälen beinahe täglich zur Lage der (Handball-)Nation äußert, überraschte kurz vor Beginn der Europameisterschaften mit seinem Vorschlag, die übrigen Klubs sollten den Potsdamern (bei denen er zum Saisonende als Trainer aufhören möchte) im Falle eines Aufstiegs ihre U21-Nationalspieler auf Leihbasis überlassen, damit die dort als „Team Deutschland“ in der „stärksten Liga der Welt“ Erfahrungen unter Wettbewerbsbedingungen sammeln können. Ob’s mehr als ein Marketinggag (in eigener Sache) war, wird sich zeigen – die Reaktionen sowohl der Handball-Bundesliga (HBL) als auch beim Deutschen Handball-Bund (DHB) klangen, wen wundert’s, eher verhalten. So oder so, eines scheint sicher: In einer Liga, in der den Tabellenfünften gerade mal sechs Zähler vom Tabellen-Dreizehnten trennen, wird es bis zum 1. Juni an Spannung kaum fehlen.