Leichtathletik : Hochgeschwindigkeits-Parcour mitten im Rheinpark-Center

Neuss Fortsetzung der Meisterschaft für Schüler im Frühjahr 2020.

(hynr) Die zahlreichen Besucher des Neusser Rheinpark-Centers wurden am Wochenende Zeugen einer spannenden Wettkampf-Mischung aus Sprint und Beweglichkeit: Die Final-Wettbewerbe der Sprint-Slalom-Schulmeisterschaft sorgten nicht nur für Tausendstel-Entscheidungen an den Messgeräten, sondern auch für jede Menge Spaß und Unterhaltung bei den angeregten Zuschauern. Über 2500 Schüler nahmen bisher an der Aktion der Partner für Sport und Bildung (PSB) teil. Im Rheinpark-Center trugen die Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren nun ihr Finale aus. Die Läufer, die den Parcours mit dem modernen Zeitmessgerät „sportstation“ am schnellsten absolvierten, konnten sich über attraktive Preise freuen. Schirmherr Landrat Hans-Jürgen Petrauschke eröffnete die Meisterschaft und war begeistert: „Eine tolle Aktion, um die Kinder mit Hilfe eines kleines Wettbewerbs nachhaltig zu mehr Sport und Bewegung zu motivieren. Wir freuen uns schon auf die Wiederholung im nächsten Jahr“. Auch die Betreiber des Rheinpark-Center zeigten sich zufrieden: „Die Aktion war absolut gelungen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, eine nachhaltige Aktion dieser Art bei uns umzusetzen und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Center-Manager Tassos Meliopoulos. Die Sprint-Slalom-Meisterschaft findet ihre Fortsetzung im Frühjahr 2020.