Fußball-Bezirksliga Nievenheim gelingt später Siegtreffer

Gruppe 1: VfL Benrath - TSV Bayer Dormagen 2:2 (2:2). Für den TSV Bayer Dormagen ging es bereits am Freitag wieder auf den grünen Rasen. Im Kellerduell gegen den VfL Benrath geriet Dormagen durch einen Treffer von Philipp Schottke (7.) früh in Rückstand. Der Ausgleich durch Marius Frassek (10.) ließ nicht lange auf sich warten. Dario Russo gelang es in der 39. Minute, die Führung zu erzielen. Aber auch der VfL hatte sofort eine Antwort parat. Nabil Abdoun (41.) sorgte noch vor der Pause für den 2:2-Endstand.