Fußball-Bezirksliga : Souveräner Start für Dormagen

Rhein-Kreis Vier von sechs heimischen Fußball-Bezirksligisten gewinnen zum Saisonauftakt. Die Dormagener hatten einen dreifachen Torschützen, mit dem wohl niemand gerechnet haben dürfte.

Ratinger SV II – DJK Novesia 2:1 (1:0). Peter Vogel musste bei seiner Liga-Premiere als Trainer der DJK Novesia eine knappe Niederlage einstecken. In der 37. Minute erzielte Kevin Schimanski die Führung für die Gastgeber. Hüseyin Jasarowski sorgte dann sogar zehn Minuten vor Schluss für den Ausgleich, doch der Spielstand hielt nicht lange. Erlind Ismani brachte Ratingen nur wenige Minuten später erneut in Führung. „Wir haben lange sehr gut dagegengehalten, uns aber im Endeffekt selbst geschlagen“, so Peter Vogel. Beide Gegnertreffern seien von Abstimmungsfehlern in der Defensive begünstigt gewesen.

VfL Jüchen/Garzweiler – Sparta Bilk 4:2 (2:0). Gegen den Corona-Meister Sparta Bilk mit Thomas Bahr als Trainer gelang Jüchen ein super Start. Pascal Moseler (6.) und Fatlum Ahmeti (38., 49.) brachten Jüchen früh auf die Siegerstraße. Durch die Treffer Ben Abelski (78.) und Gökhan Dennis (84.) wurde es zum Ende hin nochmal eng. David Oliveira machte in der 88. Minute schließlich den Deckel drauf. „Wir haben es am Ende nochmal unnötig spannend gemacht“, ärgerte sich Trainer Marcel Winkens. Noch mehr verärgerte ihn aber die Rote Karte für Marcel Pohl. Der Angreifer war nach dem Treffer zum 4:2 aufgesprungen, jubelte Richtung Bilker Bank und ließ einen Spruch los. Für Winkens eine überharte Entscheidung. Bei einem ohnehin nicht allzu großen Kader treffe ihn das schwer. Aber: Es könnte sich auf dem Transfermarkt beim VfL noch etwas tun. Drei Japaner trainieren aktuell mit, ein Torwart und zwei Mittelfeldspieler.

TSV Bayer Dormagen – DSC Düsseldorf 4:0 (2:0). Dormagen ist souverän gestartet. „Es war wichtig, dass wir direkt punkten konnten“, hielt Trainer Frank Lambertz fest. Der überragende Mann des Tages war Volker Helm. In seinem ersten Ligaspiel seit seiner Rückkehr erzielte er einen Dreierpack (39., 44., 77.). Dabei war er als Innenverteidiger gestartet und rückte erst nach der Verletzung von Lukasz Koziatek in den Angriff. „Ich weiß gar nicht, wie ich ihn diese Woche im Training ertragen soll“, scherzte Coach Lambertz. Marc Naroska (56.) erzielte das zwischenzeitliche 3:0.

FC Büderich – SV Uedesheim 3:1 (1:0). Mit leeren Händen musste der SV Uedesheim die Sportanlage in Büderich wieder verlassen. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgehalten“, fand Trainer Dalibor Dobras. Ein Eigentor von Flamur Berisha (29.) warf Uedesheim dann aber zurück. Aljosha Franzen (62., 69.) legte für Büderich nach. Mohammed Aziz Abassi gelang per Elfmeter noch der Anschlusstreffer. „Büderich hat schon eine gute Truppe, in der zweiten Halbzeit haben sie nochmal mehr Gas gegeben“, so Dobras. Besonders bitter: Uedesheim hat nicht nur das Spiel verloren, sondern auch Mittelfeldmotor Thivaskar Pharathithasan mit Roter Karte verloren.