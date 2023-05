Leichtathletik Laufspektakel kommen sich in die Quere

Für die starken Ausdauerathleten der TG Neuss ist die Nachbarstadt Grevenbroich anlässlich des dortigen Citylaufs eigentlich ein beliebtes Ausflugsziel. So war Leichtathletik-Abteilungsleiter Hans-Peter Heinen mit einigen Aktiven auch im vergangenen Jahr in der Schlossstadt zu Gast, um nach der langen Corona-Pause wieder in Tritt zu kommen. Doch daraus wird wohl in 2023 nichts werden, denn der erst 2015 ins Leben gerufene Citylauf kommt sich bei seiner 7. Auflage mit dem traditionsreichen Sommernachtslauf der TG Neuss mächtig in die Quere.