Inklusionssport Als Dream-Team beim Neusser Sommernachtslauf ins Ziel

Er steht beim Neusser Sommernachtslauf als für die Siegerehrungen zuständiger Zeremonienmeister seit Jahren auf der Bühne, doch mitunter muss auch Thomas Gindra improvisieren. Zum Beispiel bei der Übergabe des „Sonderpreises“ im Hand-in-Hand-Lauf, bei dem im Gedenken an den 2008 verstorbenen Friedhelm Hamacher nicht zwangsläufig die Schnellsten ausgezeichnet werden, sondern diejenigen, die sich am besten als inklusives Laufgespann präsentieren. „In der Regel machen sich die Läufer und Läuferinnen mit Handicap nämlich sehr schnell nach ihren Läufen auf den Heimweg, da ihr Tagesrhythmus recht frühe Schlafenszeiten beinhaltet“, erklärt der Diplomsportlehrer für Rehabilitation und Behindertensport bei den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) kurz vor der Abfahrt nach Berlin, wo am Samstag die Weltsommerspiele von Special Olympics für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung beginnen. Gindra ist dort als Chefcoach der deutschen Tischtennismannschaft im Einsatz.