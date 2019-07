Deutscher Schützenbund : Sommerbiathleten zeigen bärenstarke DM

Neuss SSV Neuss-Reuschenberg ist mit Auftritt bei Deutschen Meisterschaften in Thüringen überaus zufrieden.

So schloss Landesmeisterin Marie Glombitza bei den Juniorinnen in der Disziplin „Luftgewehr Target Sprint“ ihre Premiere trotz schwieriger Bedingungen mit persönlicher Bestleistung auf Platz 14 ab. Katrin Taupitz lief bei den Damen im Finale über 1,2 Kilometer in 6:42 Minuten auf Rang zehn. Bei den Herren hatten sich die Starter aus Reuschenberg in der Klasse I mit Welt- und Europameistern zu messen, als 13. verpasste Melvin Spicker in 5:56 Minuten jedoch nur um Dreizehntelsekunden das Finale der besten Zwölf. Tobias Urbach wurde in persönlicher Bestzeit von 6:18 Minuten 18. Rang acht ging bei den Herren II an Manuel Honig (7:04).