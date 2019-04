Sommer-Biathlon : Sommer-Biathlon: SSV Reuschenberg siegt in Gering

Reuschenberg Die Sommerbiathleten Pascal Fabian Heine, Florian Winands und Lukas Riethmüller vom SSV Neuss-Reuschenberg konnten beim dritten Etappenrennen im Rheinlandcup des Rheinischen Schützenbundes in Gering zum zweiten Mal die Mannschaftswertung gewinnen.

Heine gewann auch wieder das Einzelrennen in der Schülerwertung (2,5 km) und bleibt in der Gesamtwertung in Führung. Riethmüller wurde wieder starker Vierter, Winands Achter. Ihre Mannschaftskollegin Katrin Taupitz setzte sich in der Klasse Damen I (5km) wieder gegen die Konkurrenz durch und behält die Spitzenposition in der Gesamtwertung. Ebenso wieder aufs Treppchen kam die Biathletin Mulan Meng in der Jugendklasse über die 3,3 km Strecke und holte sich Platz drei, den sie auch in der Gesamtwertung inne hat. Marie Glombitza gewann in der Juniorinnenklasse mit 4 Schießfehlern. Manuel Honig in der Herren II (5km) kam ebenfalls aufs Podest und wurde Dritter. Tobias Urbach wurde in der Herrenklasse I Neunter.