Neuss-Grefrather Dressurtage Sogar BVB-Profi Marco Reus genießt Atmosphäre in Grefrath

Im Mittelpunkt stand freilich der Sport und in dieser Hinsicht gab’s vom Start weg einiges zu bestaunen. Zunächst galt es, sich für die S-Kür am Freitagabend zu qualifizieren. Kristina Winzer mit Lovelle 2 sicherte sich in der ersten Abteilung den Sieg vor Lisa Senger mit Duke of Dawn H und Gastgeberin Marion Schleypen mit Royal Magic 19. In der zweiten Abteilung gingen die Aktiven an den Start, die keinen Amateurstatus mehr besitzen. Heiner Schiergen (Förderkreis Dressur Neuss) mit Kathmandu 4 und 71,587 Prozent sicherte sich Rang eins und darüber hinaus Platz drei mit Dancing Elvis Rang (70,675). Stefanie Frieß (Neuss-Grefrather RC) wurde mit Sugar 178 und 71,071 Prozent Zweite.