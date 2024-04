34. Citylauf in Korschenbroich So wirken sich die Olympischen Spiele in Paris aus

Kein Zweifel, der Rhein-Kreis Neuss ist eine Region mit vielen laufbegeisterten Menschen. Dafür ist die hohe Dichte an Laufveranstaltungen im Jahresverlauf ein deutlicher Beleg, sechs davon hat den Rhein-Kreis zu einem Cup gebündelt und lobt als Motivationsspritze sogar ordentliche Preisgelder aus. Teil des Cups ist auch der Korschenbroicher Citylauf, der am kommenden Sonntag bereits zum 34. Mal im Herzen der Stadt über die Bühne geht. Doch so hoch die Zahl an Laufevents hierzulande auch ist, der Citylauf hat ein Alleinstellungsmerkmal: Er bietet nicht nur Kindern sowie Breiten- und ambitionierten Hobbysportlern eine Bühne, um sich auszutoben. In den Elite-Läufen der Männer und Frauen ist auch zu bestaunen, zu welchen Leistungen internationale Topathleten in Sachen Technik, Ästhetik und Physis in der Lage sind.