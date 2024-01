Leichtathletik So soll’s für Tanja Spill aus Dormagen mit Olympia klappen

Deswegen geht sie davon aus, dass im März in Monte Gordo ihr Fokus voll auf der Grundlagenarbeit für die in Sachen Paris so wichtige Freiluftsaison liegt. Die Wettkampfplanung steht zwar noch nicht, doch wenn es nicht gelingt, an einem perfekten Tag die Olympia-Norm von 1:59,30 Minuten zu knacken, geht es darum, über gute Zeiten und Platzierungen fleißig Punkte für die Weltrangliste zu sammeln – 48 Startplätze hat das olympische Feld. Was auch Spills Chancen erhöht: Anders als vor drei Jahren gibt es ein Nachrückverfahren. Damals wäre die Dormagenerin beispielsweise nach Bereinigung des World-Rankings die entscheidenden Plätze nach oben gerutscht, doch der Weltverband nahm nach Abschluss des Qualifikationszeitraums keine Nachmeldungen an, so dass in Tokio sogar Startplätze frei blieben. „Ich bin zuversichtlich, dass ich es dieses Mal schaffe“, betont Tanja Spill. Bekanntlich sind ja alle guten Dinge drei.