2. Hockey-Bundesliga Zum Rückrundenstart soll ein Heimsieg her

So lief die Vorbereitung I Los ging es mit dem Athletiktraining bereits an Karneval, seit Anfang März arbeitet die Mannschaft auch am Schläger. Eine zentrale Maßnahme war das Trainingscamp (22. bis 26. März) im polnischen Posen, Heimatstadt des aktuellen HTC-Spielers Bartosz Zaworski. Obwohl wichtige Akteure fehlten, war Gräber hochzufrieden. „Das war schon kackig für die Jungs.“ Die drei Spiele gegen Erstliga-Teams aus Poznan brachten zwei Siege (3:2, 5:1) sowie eine 0:1-Niederlage. Der abendliche Besuch des Bowling-Centers vor Ort stärkte die Teamchemie.



So lief die Vorbereitung II Anfang April war der HTC zu Gast beim auf dem Sprung zurück in die 2. Liga stehenden Regionalligisten DHC Hannover und gewann die beiden an einem Tag über die volle Spielzeit ausgetragenen Partien mit 10:2 und 4:1. Über Ostern gab es vier Tage frei. Während Gräber den folgenden 6:2-Erfolg über den Regionalligisten RTHC Bayer Leverkusen schnell zu den Akten legte, waren die Auftritte gegen die Ligarivalen BW Köln (3:2) und Marienburg (5:2) sowie beim Blitzturnier des aufstrebenden Regionalligisten Aachener HC über jeweils 3x15-Minuten schon mehr nach seinem Geschmack.



So sieht das Team aus Routinier Philipp Weide gibt nach der starken Hallenrunde nun auch auf dem Feld sein Comeback im HTC-Trikot. Tim Hirt geht ebenfalls in seine erste Feldsaison an der Jahnstraße. Gräber: „Er ist schnell und athletisch, einfach ein Kracher-Spieler und ein Super-Stürmer!“ Der in der Hinrunde auf dem Feld nur sporadisch und in der Halle gar nicht eingesetzte Samir Khelil kann vor dem gegnerischen Gehäuse wieder für Gefahr sorgen, Ben Dammer ist anderthalb Jahre nach seiner Knieverletzung wieder fit und auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Neu ist der Kieler Justus Schumacher (DSD Düsseldorf). Schon wieder raus ist dagegen Thomas Zilkens (Knorpelschaden).



So tickt die Konkurrenz SW Köln spielte eine klasse Vorbereitung (Gräber: „Die rasieren im Moment alles weg.“), Flottbeks vor allem britisch gefärbter Kader ist noch internationaler geworden und beim Gladbacher HTC wechseln die überragenden Cassiem-Brüder Mustaphaa und Dayaan zum in der höchsten niederländischen Hockey-Liga um den Klassenverbleib bangenden Club Haagsche Delftsche Mixed (HDM) – allerdings erst nach dieser Spielzeit.



So stellt sich der Coach den Restart vor Angeführt von Jan Mausberg, Vitali Shevchuk und dem frischgebackenen U21-Nationalspieler Finn LangHeinrich sollen die beiden ersten Partien gegen die Kellerkinder Braunschweiger THC und Klipper Hamburg (am 29. April) sechs Punkte einbringen. Gräber: „Dann haben wir Ruhe nach hinten.“