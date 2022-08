Kolumne Fit & Gesund : Bloß nicht mit Vollgas aus der Pause!

Rhein-Kreis Der langjährige Personal-Trainer und Abnehmcoach Florian Kock aus Neuss schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Themen wie Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden. Er weiß genau, was beim Wiedereinstieg nach einer langen Sportpause zu beachten ist.

Besser ist es daher, die Intensität innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen etwas zu reduzieren und die Dauer wöchentlich zu steigern. Eine in der Praxis bewährte und sehr einfache Methode, die richtige Intensität zu bestimmen, ist die sogenannte RPE Skala. RPE steht dabei für Rate of Perceived Exertion (dt. Grad der empfundenen Anstrengung). Dabei stellt eine 10, die absolut maximale Intensität dar. Dies kann zum Beispiel ein Sprint, ein maximal schneller 10 Kilometer Lauf oder ein maximales Gewicht bei einer Übung im Fitnessstudio sein. Das Aufwärmen vor einer Trainingseinheit sollte immer mit einer empfundenen Intensität von 5 ausgeführt werden. Innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen sollte dann der Trainings-Hauptteil nicht höher als 6 bis 7 empfunden werden. Gleichzeitig wird wöchentlich die Trainingsdauer, Strecke oder Wiederholungen um circa zehn bis 15 Prozent gesteigert. Beim Laufen bedeutet dies zum Beispiel in Woche eins 30 Minuten, in Woche zwei 33 Minuten, in Woche dreo 36 Minuten usw. Im Fitnessstudio in Woche eins 15 Wiederholungen, in Woche zwei 17, in Woche drei 20 usw. Wird sich an diese Intensität und die steigende Dauer gehalten, hat der Körper genügend Zeit, Gelenke, Sehnen, Bänder und Muskeln für eine intensivere Phase vorzubereiten. Die sogenannte intermuskuläre Koordination, das Zusammenspiel von einzelnen Muskeln innerhalb einer Bewegung, wird verbessert, so dass effizienter gelaufen oder eine Fitness Übungen besser ausgeführt wird.