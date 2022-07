Radsport : So inklusiv ist die 19. Tour de Neuss

Auch Tour-Teufel Didi Senft ist ganz aus dem Häuschen, wenn bei der Tour de Neuss die „Handicaps“ gemeinsam mit Prominenten ihre Runden drehen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Die „Aktion Tandem“ ist beim Radrennen des Neusser Radfahrervereins am Mittwoch nicht nur ein Programmpunkt, sondern ein echtes Highlight. Auch die Fackel für die Landesspiele von Special Olympics in Bonn kommt nach Neuss.

Klar, das Elite-Rennen am Mittwochabend ab 19.15 Uhr mit bis Sonntag bei der Tour de France tätigen Profis wie Nils Politt und Jonas Rutsch ist das unbestrittene Highlight der 19. Schindler Tour de Neuss, doch auch das Thema Inklusion wird beim Neusser Radfahrerverein großgeschrieben.



Tandem Stiftung Burkhard Zülow. Dass Menschen mit Beeinträchtigungen gemeinsam mit Prominenten zwei Runden auf dem 1,2 Kilometer langen Rundkurs drehen, ist in Neuss Usus. Diesmal soll ab 18.15 Uhr mit fünf Tandem-Rädern gefahren werden. Federführend im Einsatz sind dabei die „Handicaps“ der Inklusions-Tennisgruppe im TC Grün-Weiss Neuss unter der Leitung von Hans-Joachim Schell, der sich auch im Stadtsportverband Neuss um die Förderung des Inklusionssports kümmert.



Gruppe der Behindertenhilfe der Augustinus-Kliniken. Unter der Regie von Meike Wimmer hat die St. Augustinus-Gruppe Neuss in den vergangenen Jahren eine sehr aktive inklusive Fahrradgruppe aufgebaut. Der ADFC Neuss unterstützt die Gruppe mit Begleitern/Unified-Partnern und die Stiftung Tandem mit Dreirad-Tandems. Darüberhinaus hat die Behindertenhilfe auch eigene Spezial-Fahrräder angeschafft. Ihr Team wird am Mittwoch mit bis zu 18 Personen, davon acht Begleiter/Unified Partner auf zehn bis zwölf Rollfiets (Kombination aus Rollstuhl und Fahrrad) am Start sein.



Teilnehmer der Radtour „SONRW radelt – Mit Fahrrad und Flamme von Paderborn nach Bonn“ (23. bis 30. Juli). Vom 7. bis 10. September ist Bonn Gastgeber der Landesspiele von Special Olympics NRW (SONRW). Dabei wird im Rahmen der Eröffnungszeremonie auch das zuvor mit einem Fackellauf zum Austragungsort gebrachte olympische Feuer entzündet. Um die Aktion etwas aufzupeppen, hat Special Olympics eine landesweite Tour mit dem Rad organisiert. Die führt durch alle Städte, in denen die Landesspiele schon einmal stattgefunden haben – von Paderborn (2015) über Hamm (2019) und Neuss (2017) nach Bonn (2022). „Innerhalb der achttägigen Tour sollen möglichst viele ‚ZusammenInklusiv-Kommunen“ besucht werden“, sagt Christian Stoffels, stellvertretender Leiter des Neusser Sportamts. Ziel der Radtour ist es, auf das Thema Inklusion und die Special-Olympics-Landesspiele aufmerksam zu machen. Für die Wettkämpfe in Bonn haben natürlich auch wieder viele Sportler und Sportlerinnen aus Neuss gemeldet – unter anderem von den Gemeinnützigen Werkstätten (Tischtennis und Schwimmen), dem TC Grün-Weiss Neuss und dem Neusser TC Stadtwald (beide Tennis). Erstmals vertreten sind zudem die Inklusions-Handballmannschaft des Neusser HV und wahrscheinlich das Leichtathletik-Team der Schule am Nordpark.

Info World Games kommen in den Rhein-Kreis Neuss Das Host Town Programm 216 Host Towns, 216 kommunale Projekte wurden ausgewählt, vor den World Games von Specials Olympics vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin Delegationen aus aller Welt – von sechs bis zu 400 Mitgliedern – in Deutschland zu empfangen. Gastgeber aus dem Rhein-Kreis Dormagen: Guinea Bissau; Rhein-Kreis Neuss & Stadt Neuss: Senegal.

An der von Natascha Dauben organisierten Radtour, die am Mittwoch Station bei der Tour de Neuss macht, nehmen rund zehn Personen teil. „Sie ist auch unsere Ansprechpartnerin bei Special Olympics NRW für das Host Town-Programm der im kommenden Jahr vom 17. bis 25. Juni stattfindenden World Games in Berlin“, sagt Stoffels.