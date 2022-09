Kolumne Fit & Gesund : So hat der innere Schweinehund keine Chance

Rhein-Kreis Wer kennt das nicht, wenn sich die innere Stimme meldet, um Einwände gegen sportliche Aktivitäten vorzubringen. Unser Kolumnist Florian Kock, seit vielen Jahren Personal Trainer und Abnehmcoach aus Neuss, kennt eine gute Strategie dagegen.

Oft ist er größer als einem lieb ist. Der innere Schweinehund. Man weiß, dass einem mehr Bewegung und gesünderes Essen gesundheitlich guttun würde, aber es hapert an der Umsetzung. Dabei möchte der innere Schweinehund nichts Böses, sondern ist evolutionär ein wichtiger Schutz gewesen. Denn vor Tausenden von Jahren, wo noch Säbelzahntiger frei herumliefen, war es als Mensch nur schlau, vorsichtig zu sein. Genauso war es schlau, nicht unnötig Energie in Form von Bewegung zu vergeuden, denn man wusste nie, wann die nächste Hungersnot kam.

Dafür ist es ratsam, die Einstiegshürde so klein wie möglich zu halten. Es steht eine Laufrunde an? Erst einmal umziehen. Danach kann man immer noch Nein sagen, aber es wird sich mindestens umgezogen. Training im Fitnessstudio? Es wird mindestens hingefahren. Die Option, nicht hineinzugehen und nach Hause zu fahren, bleibt bestehen. Diese Strategie ist aus dreierlei Sicht hilfreich. Erstens erzeugt sie ein Momentum und einen kleinen Gewinn. Dieser sorgt für Positivität und Bestätigung. Zweitens lernt der Schweinehund, dass keine Gefahr vom Umziehen oder der Fahrt zum Fitnessstudio ausgeht und er meldet sich, wenn überhaupt, deutlich leiser. Drittens fühlt es sich komisch an, wenn man zum Fitnessstudio gefahren ist oder sich extra umgezogen hat, jedoch nicht weitermacht. Es entsteht ein sogenannter Open Loop (offener Kreis). Das mag das Gehirn nicht gerne. Bei Serien werden in Form von Cliffhangern diese Open Loops häufig zum Ende hin eingebaut, damit für die nächste Folge wieder eingeschaltet wird.