Start in die Fußball-Landesliga So geht Kapellen mit seinen Baustellen um

An den 2. Juni dieses Jahres zurückzudenken, dürfte vielen Kapellenern immer noch wehtun. Da verpasste es der SCK im letzten Spiel der vorigen Saison in der Fußball-Landesliga durch ein 1:1 beim 1. FC Viersen, sich den zweiten Tabellenplatz und damit die Chance auf den Oberliga-Aufstieg zu bewahren. Nur einen Tag später musste Trainer Fabian Nellen seine Koffer packen, womit sich der Sportliche Leiter Jörg Ferber eine Baustelle schuf, die er mit Blick auf die am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den starken Aufsteiger FC Kosova beginnende Spielzeit möglichst schnell abarbeiten musste. Es gab aber noch weiteren Handlungsbedarf.