Sport im Rhein-Kreis Neuss : 50 Jahre Olympia in München - diese Sportler aus dem Rhein-Kreis waren damals erfolgreich

Rhein-Kreis Vor genau einem halben Jahrhundert Jahren wurden die Olympischen Sommerspiele in der Metropole München eröffnet, die mit zwei Gold- und drei Silbermedaillen die bisher erfolgreichsten aus Sicht des Rhein-Kreises waren.

Genau 7170 Athletinnen und Athleten aus 121 Ländern nahmen an den XX. Olympischen Sommerspielen teil, die auf den Tag genau vor 50 Jahren im Münchner Olympiastadion eröffnet wurden – Günter Zahn entzündete das Olympische Feuer, Heidi Schüller sprach den Eid. 13 von ihnen (plus zwei „Ersatzleute“) kamen aus dem heutigen Rhein-Kreis, der damals noch nicht so hieß, sondern den Kreis Grevenbroich und die Stadt Neuss umfasste – ein bisher unübertroffener Rekord. Doch nicht nur deshalb bilden die Münchner Spiele einen unvergessenen Moment lokaler Sportgeschichte – mit zwei goldenen und drei silbernen Medaillen war die sportliche Ausbeute so ergiebig wie nie zuvor und niemals seither.

Und noch eine Bestmarke: Ein Grevenbroicher gewann am zweiten Wettkampftag die erste Medaille überhaupt von den insgesamt 40, die die Bundesrepublik (13xGold, 11xSilber, 16xBronze) auf Rang vier des Medaillenspiegels hinter der Sowjetunion (50/27/22), den USA (33/31/30) und der DDR (20/23/23) brachten. Es war der 28. August 1972, als Reinhold Kauder Sportgeschichte schrieb. Denn seine Disziplin, der Kanu-Slalom, gehörte erstmals (und danach erst wieder 1992 in Barcelona) zum olympischen Programm.

Info XX. Olympische Sommerspiele Datum 26. 8. – 11. 9. 1972 Ort München Teilnehmer 7170 Aus dem Rhein-Kreis Reinhold Kauder, Hans-Otto Schumacher, Willi Baues, Michael Reimann, Olaf Fricke (alle KC Grevenbroich), Theo Nüsing, Jakob Hitz (beide WSC Bayer Dormagen) – Kanu-Slalom; Rainer Hennes, Roswitha Esser (beide Holzheimer SG) – Kanu-Rennsport; Udo Hempel, Günther Schumacher (beide VfR Büttgen) – Bahnradsport; Walter Esser, Elmar Frings (Ersatz, beide Neusser SV) – Moderner Fünfkampf; Paul Wischeidt, Jürgen Grosser (Ersatz, beide TSV Bayer Dormagen) - Säbelfechten

Der 22-Jährige war alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, als er an jenem Montag zusammen mit 21 Konkurrenten seinen Einer-Canadier im eigens für die Spiele erbauten Augsburger Eiskanal zu Wasser ließ – 1969 war er Vize-Weltmeister, 1971 Weltmeister geworden. Seine Rolle als Mit-Favorit bestätigte er im ersten Lauf, den er nur 49 Hundertstelsekunden hinter dem Leipziger Reinhard Eiben auf Platz zwei beendete. Der Vize-Weltmeister von 1971 war zwar die deutlich schnellste Zeit gefahren, hatte aber auch deutlich mehr Strafsekunden kassiert als der Grevenbroicher. Im zweiten Lauf unterlief beiden die gleiche Anzahl an Fehlern, doch Eiben war erneut schneller und gewann Gold. „An dem Tag, da war Reinhard besser als ich. Und Kanu-Slalom ist eine Sportart, bei der man viel riskieren muss, weil man das Wasser nicht kalkulieren kann,“ kommentierte Reinhold Kauder im Nachhinein seine Silbermedaille.

Zwei Tage später lautete im Zweier-Canadier das Duell erneut DDR contra KC Grevenbroich, auch diesmal mit dem besseren Ende für die DDR. Doch Hans-Otto Schumacher und Willi Baues fehlten im Gesamtklassement nur etwas mehr als eine Sekunde zu Gold, das sich Walter Hofmann und Rolf-Dieter Amend sicherten. Ihre Vereinskollegen Michael Reimann und Olaf Fricke als Siebte und die Dormagener Theo Nüsing und Jakob Hitz als Neunte rundeten den starken Auftritt aus lokaler Sicht ab – im Zweier-Canadier war der Kreis Grevenbroich im Trikot mit dem Bundesadler unter sich.

Womit wir die Hälfte der Olympia-Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis bereits abhaken dürfen. Der sportliche Höhepunkt freilich stand da noch bevor. Denn bei den Rennen auf der inzwischen nicht mehr existierenden Münchner Radrennbahn – für die diesjährigen European Games wurde extra ein Holzoval in einer Messehalle aufgebaut – erwies sich einmal mehr, dass der Bahnvierer damals eine deutsche Domäne war. 1968 in Mexiko hatte Udo Hempel bereits Silber gewonnen, am 4. September 1972 packte der heute 75 Jahre alte Büttgener noch einen drauf: Zusammen mit Jürgen Colombo, Günter Haritz und seinem zwei Jahre jüngeren Vereinskollegen Günther Schumacher fuhr er im Finale in 4:22,14 Minuten zu Gold – der DDR-Vierer mit Thomas Huschke, Heinz Richter, Herbert Richter und Uwe Unterwalder lag satte drei Sekunden zurück. Wie überlegen Hempel, Schumacher und Co. waren, hatten sie bereits im Halbfinale bewiesen, als sie den Vierer aus Großbritannien einholten – was auf diesem Niveau äußerst selten vorkommt.

Während Udo Hempel zu den Profis wechselte, wiederholte Günther Schumacher vier Jahre später in Montreal seinen Goldtriumph – als erster Fahrer überhaupt, der zwei Mal Olympiasieger mit dem Bahnvierer wurde. Zum Quartett gehörte damals neben Gregor Braun und Peter Vonhof auch Hans Lutz – und der Böblinger, in München Dritter in der 4000-Meter-Einerverfolgung, hat ebenfalls eine Kreis-Neuss-Geschichte. Schließlich ist der inzwischen 73-Jährige seit 43 Jahren mit Marianne Kirchhartz verheiratet, der Tochter des früheren Büttgener Sparkassendirektors (und Begründers der Radsporttradition beim VfR Büttgen) Peter Kirchhartz – mithin Schwager des gleichfalls aus dem Büttgener Radsport nicht wegzudenkenden Friedhelm Kirchhartz. Doch auch ohne „Leihgaben“ bieten die Spiele von München aus Kreis-Sicht noch genügend Erzählstoff. Da ist zum Beispiel der angesichts der Goldtriumphe von Roswitha Esser und Annemarie Zimmermann 1964 und 1968 etwas in Vergessenheit geratene Rainer Hennes. Zu Unrecht, denn der damals 30-Jährige im Dress der Holzheimer SG verpasste am 9. September auf der Regattastrecke in Oberschleißheim im Kajak-Vierer (mit Rudolf Blass, Eberhard Fischer und Hans-Erich Pasch) als Fünfter nur um eine halbe Sekunde die Bronzemedaille. Genau so knapp war es im Zweier der Frauen, wo sich „Altmeisterin“ Roswitha Esser, damals 31 Jahre alt, an ihren dritten Olympischen Spielen versuchte – und gemeinsam mit Renate Breuer als Fünfte den Bronzerang ebenfalls nur um 62 Hundertstelsekunden verfehlte.

Da waren die Spiele von München schon nicht mehr die „heiteren“, als die sie begonnen hatten. Vier Tage zuvor (5. September) hatte das palästinensische Attentat, dem elf israelische Sportler und Trainer zum Opfer fielen, die Spiele und die Welt für immer verändert, auch wenn IOC-Präsident Avery Brundage am Tag danach seinen bis heute unvergessenen Satz sprach: „The games must go on.“

Davon war noch nichts zu ahnen, als die Modernen Fünfkämpfer am 30. und 31. August ihre Medaillenträger ermittelten. Der Neusser Schwimmverein sorgte dabei für ein Kuriosum: Denn neben Walter Esser (heute 77), der Platz 20 im Einzel und Rang sechs mit der Mannschaft belegte, stand auch Elmar Frings im Aufgebot: Der 2002 im Alter von 63 Jahren viel zu früh Verstorbene war gleichzeitig „Ersatzmann“ und Bundestrainer und brachte es so 1964 (23.), 1968 (17.), 1976 (Bundestrainer) und 2000 (Delegationsleiter) auf insgesamt fünf Olympia-Teilnahmen.