Fußball-Landesliga So bereiten sich Holzheim, Jüchen und Kapellen vor

Am Sonntag (14.15 Uhr) darauf steht das erste Testspiel an, es geht daheim gegen den Gruppe-2-Landesligisten ESC Rellinghausen. Sehr fordernd wird das Programm am Wochenende 20./21.Juli. Dann steht am Samstag zunächst der Neusser Sommercup bei der DJK Gnadental. Neben dem Gastgeber und dem SCK sind noch der SV Uedesheim, der VfR Büttgen, die SG Rommerskirchen/Gilbach und der SV Rosellen dabei. Anschließend stehen im Jupp-Breuer-Stadion zwei Partien gegen Bezirksligisten an. Zunächst am 1. August (20 Uhr) gegen den TuS Wickrath und dann am 7. August (13.45 Uhr) gegen den TSV Eller. Zum Abschluss nimmt die Qualität noch mal heftig zu, die Jüchener reisen am 7. August (20 Uhr) zum Oberligisten Union Nettetal. Da der SC Kapellen wie Jüchen im Niederrheinpokal vertreten ist, steht für ihn auch das erste Pflichtspiel am 11. August an, ehe dann am 18. August für alle Landesligisten die Meisterschaft beginnt.