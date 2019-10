Skaterhockey : Eagles-Nachwuchs holt zwei Pokalsiege

Jugend der Crash Eagles Kaarst. Foto: cek

Kaarst Nicht nur die Herrenmannschaft, die am Samstag um 17.30 Uhr mit einem Heimspiel in der Stadtparkhalle gegen die Bissendorf Panther in die Play-offs- um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft startet, setzt bei den Crash Eagles Akzente.

