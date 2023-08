Skaterhockey Zweitliga-Damen der Crash Eagles haben den Titel sicher

Bereits vor dem letzten Spiel am 30. September in Berlin sind die Damen des Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst am Ziel. Nach dem 15:2-Heimsieg über die Rhein-Main Patriots ist den Adlerinnen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Die von Marcus Drücker trainierte Mannschaft wird wohl verlustpunktfrei durch ihre Premierensaison in der Zweiten Liga marschieren.