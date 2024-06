Skaterhockey Für die Jungadler sind aller guten Dinge vier

Wer im Skaterhockey Jugendarbeit sagt, ist ganz automatisch bei den Crash Eagles Kaarst, denn der Nachwuchs des amtierenden Deutschen Meisters gehört seit vielen Jahren der Deluxe-Klasse an. Die bislang letzte Arbeitsprobe: Beim in Krefeld ausgetragenen Turnier um den European Cup für die Altersklasse U19 holten sich die Junioren der Adler den Pokal – zum vierten Mal in Folge: 2018 gelang ihnen der Triumph in heimischer Stadtparkhalle, 2019 (Avenches) und 2022 (Rossemaison) jeweils in der Schweiz. 2020 und 2021 stoppte Corona alle gemeinschaftlichen Aktivitäten und im vergangenen Jahr hatte sich kein Ausrichter gefunden.