Skaterhockey : Crash Eagles dürfen schon wieder feiern

Kaarst Durch den 5:3-Erfolg im Finale über Bissendorf sichert sich die Kaarster U16 den DM-Titel.

Sie haben schon wieder zugeschlagen: Nach dem Titelgewinn auf Landesebene setzte die U16 des Skaterhockey-Erstligisten Crash Eagles Kaarst ihre Erfolgsserie auch auf Bundesebene fort und krönte sich zum neuen Deutschen Meister der Jugend-Altersklasse. In Krefeld zeigten die Schützlinge von Trainer Marcus Drücker, dass der Nachwuchs in Kaarst deutschlandweit einmalig ist.

Der NRW-Meister galt schon vor dem Endrundenstart als heißester Anwärter auf den nationalen Titel. In der Gruppenphase wurde er seiner Favoritenrolle auch in beeindruckender Weise gerecht. Die Deggendorfer Pflanz wurden mit 7:0 bezwungen, gegen Polarstern Potsdam folgte ein klares 9:0. Durch die beiden Kantersiege zogen die Kaarster als Gruppenerster in die Zwischenrunde ein, in der der Bundesliga-Nachwuchs erstmals vor härtere Proben gestellt wurde. Gegen den späteren Finalgegner, die Bissendorfer Panther, mussten sich die Drücker-Schützlinge erstmals mit einem Unentschieden (2:2) abfinden. Der 3:1-Erfolg gegen Heilbronn sicherte ihnen dennoch den Halbfinaleinzug.