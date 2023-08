Skaterhockey-Bundesliga Torjäger der Crash Eagles Kaarst fällt lange aus

Nicht zufrieden war der Kaarster Trainer Andre Ehlert freilich mit dem Ende der Begegnung. „Dass wir in den letzten Minuten noch drei Treffer kassieren, ist nicht in Ordnung“, monierte er und forderte: „Da müssen wir einfach cleverer spielen und nicht in unnötige Konter laufen“. Georg Otten beschränkte sich in seinem Fazit aufs Wesentliche: „Schlussendlich drei wichtige Punkte für uns und auch den direkten Vergleich mit Duisburg entschieden. Wir benötigen noch einen Sieg, um den dritten Platz zu festigen.“ Am 9. September empfangen die Eagles die Düsseldorf Rams und eine Woche darauf müssen sie in Bissendorf ran.