Skaterhockey : So viel Kaarst steckt im Europameister

Europameister: Das deutsche Team nach dem mit 6:5 gewonnenen Finale gegen Dänemark. Foto: Gregor Nachtwey/ISHD

Kaarst Mit vier Spielern der Crash Eagles hat Deutschland bei der in Duisburg ausgetragenen Skaterhockey-EM den Titel geholt. Auch Torwart-Trainer Arndt Kons ist Kaarster. Indien bekommt kein Visum und muss Teilnahme absagen.

Eigenlob stinkt, doch das Fazit von Georg Otten, Vorsitzender der Crash Eagles, nach dem von der deutschen Nationalmannschaft mit 6:5 gewonnenen EM-Finale gegen Dänemark war nicht mehr als eine zutreffende Bestandsaufnahme: „Die vier Kaarster Spieler hatten wesentlichen Anteil am Sieg und waren an fünf der sechs Tore unmittelbar beteiligt.“ Die für die Zusammenstellung des All-Star-Teams zuständige Fachjury sah das im Übrigen auch so, dokumentiert durch die Aufnahme von Moritz Otten und Tim-Niklas Wolff in die den besten Spielern des Turniers vorbehaltenen Formation. Gute Noten verdienten sich auch ihre Vereinskollegen Thimo Dietrich und Felix Wuschech.

Die Auswahl von Inline-Skaterhockey Deutschland (ISHD) war schon herausragend gestartet, beendete die Gruppenphase nach deutlichen Siegen über Dänemark (7:2), Österreich (10:1) und Großbritannien (12:3) sowie einem 7:7-Unentschieden gegen Titelverteidiger Schweiz auf Platz eins. Auch im Halbfinale wiederum gegen die Briten lief es bis zum 5:2 rund, ehe die kampfstarken Jungs von der Insel in doppelter Überzahl den 4:5-Anschluss schafften. Erst Pascal Rüwald von den gastgebenden Duisburg Ducks erlöste die Schützlinge von Trainer Carsten Lang kurz vor Schluss mit seinem Treffer zum 6:4.

Das All-Star-Team (v.l.): Maskottchen, Tim-Niklas Wolff, Moritz Otten (beide Kaarst), Alexis Neukomm (Schweiz), Florian Zeugswetter (Österreich), Albert Praem (Dänemark) und André Poddubny (Ukraine), Vize-Präsident IISHF. Foto: Gregor Nachtwey/ISHD

Info Zwei Spieler der Eagles stehen im All-Star-Team All-Star-Team Tor: Florian Zeugswetter (Österreich); Feldspieler: Alexis Neukomm (SHC Rossemaison/Schweiz), Albert Praem (Dänemark), Moritz Otten (beide Crash Eagles Kaarst), Tim-Niklas Wolff (Deutschland) Endstand 1. Deutschland 2. Dänemark 3. Schweiz 4. Großbritannien 5. Österreich

Das zunächst von Taktik geprägte Endspiel gegen clevere und mit vielen ehemaligen Eishockey-Profis bestückte Dänen geriet zum Geduldsspiel. Nur kein Risiko, hieß die Devise. Zwar brachte Tim Strasser (Bissendorfer Panther) die Hausherren schon in der dritten Minute mit einem direkt verwandelten Freischlag in Führung, doch Mick Biehl glich umgehend aus. Und diesem Drehbuch folgte die Partie bis ins letzte Drittel: Otten bediente Wolff zum 2:1 (11.), Mads Marker traf in Überzahl zum 2:2 (16.) und brachte Dänemark kurz vor der Pause auch mit 3:2 (19.) nach vorne. Mit einem Mann mehr auf dem Spielfeld legte Dietrich seinem Sturmpartner Wolff nach Wiederbeginn das Tor zum 3:3 (24.) auf, abermals Marker nutzte eine Zeitstrafe für Niklas Pilz (Red Devils Berlin) zum 4:3 für die Nordeuropäer. Aber noch im Mitteldrittel drehten Rüwald, auf Vorarbeit Wuschechs (36.), und der Essener Sebastian Schneider (Otten/39.) das Match. Zwar ging den Dänen nun allmählich die Puste aus, doch nach einer Unaufmerksamkeit im deutschen Abwehrverband netzte Thomas Lilholt trotzdem zum 5:5 ein.

Als der Ball kurz darauf nach einem Schuss Dietrichs parallel zur Linie rollte, hatten die Zuschauer in der ausverkauften Ducks-Arena den Torjubel schon auf den Lippen, doch erst 30 Sekunden später markierte der von Dietrich in Position gebrachte Wolff das 6:5 (57.). Der Siegtreffer, denn Goalie Max Kreutz (Köln-West Rheinos) hielt seinen Kasten in den verbleibenden 187 Sekunden sauber.

So sehr sich Georg Otten über die starke Präsenz der Crash Eagles bei der EM freute – im für die deutschen Torleute zuständigen Arndt Kons und in Marcus Drücker (Schiedsrichter) waren zwei weitere Kaarster in Duisburg im Einsatz –, so sehr betrübte ihn das mit nur fünf Nationen ausgesprochen dünne Teilnehmerfeld. War die Abwesenheit der Kriegsgegner Russland und Ukraine noch nachvollziehbar, irritierte ihn die Absage der Inder doch ein wenig. Weil die Veranstaltung eigentlich als offene EM geplant war, hatten die Südasiaten fest zugesagt, doch wenige Tage vor dem Abflug nach Europa machte ihnen das Deutschen Konsulat in Mumbai einen Strich durch die Rechnung. In der Begründung hieß es, dass Zweck und Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts in Deutschland nicht „zuverlässig“ seien und es darüber hinaus „angemessene Zweifel“ an der Rückkehr der Mannschaft nach Indien gebe.