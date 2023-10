Skaterhockey Sieg über Moskitos bringt Crash Eagles ins DM-Finale

Obwohl die Adler in der regulären Saison ihr Heimspiel gegen die Moskitos recht deutlich mit 12:7 gewinnen konnten, steckt in den Köpfen vieler Akteure noch das Trauma von 2019, als die Kaarster gegen abgezockte Essener in der Stadtparkhalle den Titel verspielten. Darauf baut natürlich auch ESC-Klubchef Thomas Böttcher. In der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) versichert er mit breiter Brust: „Wir haben genug Selbstbewusstsein.“ Optimistisch stimmt ihn zudem, dass die Leistungsträger Dominik Luft und Fabian Lenz, die im ersten Spiel noch nicht an ihr Limit gekommen seien, nun eine Trainingswoche mehr in den Beinen hätten, außerdem kehrt Assistenzkapitän Sebastian Schneider in den aktiven Kader zurück.